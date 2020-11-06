يوميات نصراوي: مآسي هدم المنازل العربية - نبيل عودة

2020/11/06 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة نبيل عودةضمن سياسات حكومة إسرائيل يجري تضييق الخناق عل تطور البلدات العربية، لدرجة عدم توفير أراض للبناء او التخطيط الرسمي من حكومات إسرائيل بتوفير أراض بأسعار مناسبة لتطوير البلدات العربية ببناء منازل وبناء مناطق صناعية.



اسوة بما تقوم به في الوسط اليهودي.



هذا الواقع يدفع الاف المواطنين لما يسمى البناء غير المرخص على أراضيهم التي تُصعب (عمليا ترفض) حكومات إسرائيل إدخالها ضمن مناطق البناء ل ......





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