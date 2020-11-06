هيئة البريد الأميركية تعثر على 1700 بطاقة اقتراع في بنسلفانيا

2020/11/06 | 09:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت هيئة البريد الأميركية على حوالي 1700 بطاقة اقتراع في ولاية بنسلفانيا في المراكز التابعة لها، وذلك خلال عمليتي مسح، الخميس.

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