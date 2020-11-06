وزير النقل يوجه بوضع شروط الترانزيت خلال أسبوعين

2020/11/06 | 09:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

وجه وزير النقل حسين بندر الشبلي لجنة الترانزيت بوضع الشروط خلال أسبوع أو أسبوعين.

وقال الشبلي لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الجمعة: إن "الوزارة في مرحلة دراسة الترانزيت، لذلك حتى الآن لم تحسب المبالغ التي تأخذها الدولة"، مبيناً أنه "عقد الاجتماع الأول مع لجنة الترانزيت، للبحث بخصوص الموضوع ووجه بضرورة حسم هذا الملف خلال أسبوع أو أسبوعين".

وأضاف أن "اللجنة طرحت الكثير من الأفكار، قسم منها من الجمارك، والآخرى من المنافذ الحدودية، وتم التوصل إلى دراسة أولية لضرورة الترانزيت لما يمثله موقع العراق المهم، سواء كان عن طريق الأردن أو تركيا أو إيران"، مشيراً إلى أنه "تم وضع اللمسات الأولى على الشروط للبدء بالترانزيت وإجراء المباحثات مع دول الجوار بخصوص الموضوع".

وأكد أن "أجور كل طائرة تعبر الأجواء العراقية تبلغ 450 دولاراً، وأن عدد الطائرات التي تمرّ عبر الأجواء العراقية يصل إلى 260 طائرة في اليوم الواحد، وبعض الأحيان يزيد عن ذلك"، لافتاً إلى أن "شركة الملاحة الجوية هي المسؤولة عن إدارة الأجواء".

وكان وزير النقل حسين بندر الشبلي قد أعلن في وقت سابق عن تفعيل الترانزيت البري والجوي في العراق.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزير النقل عقد اجتماعاً موسعاً بهدف تفعيل عمليات النقل العابر (الترانزيت) في البلاد، ضم الاجتماع مدير عام المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر الوائلي ،وممثلي كل من وزارة التجارة ،ودائرة الجمارك ،وقيادة العمليات المشتركة، وبحضور الوكيل الفني للوزارة المهندس طالب بايش ،ومدير عام الدائرة الفنية ،ومدير عام الشركة العامة للنقل البري ،ومدير الشحن الجوي في الخطوط الجوية العراقية.

وقال الشبلي إنه "انسجاماً مع التوجه الحكومي الذي التزم به رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي القاضي بتعظيم موارد الدولة، وحرصاً على استثمار الموقع الجغرافي المهم للعراق الذي يُعد حلقة وصل مهمة للكثير من البلدان، عزمت الوزارة على تفعيل عمليات النقل العابر (الترانزيت) الذي يمر عبر الأجواء العراقية ،وكذلك البر العراقي الذي ينفتح على الكثير من الدول، لما تمثله هذه العمليات من مصدر مهم لتوفير الأموال وزيادة الإيرادات بما يخدم مصلحة المواطن العراقي".

وأضاف البيان أن "الاجتماع تمخض عنه تشكيل لجان عمل مشتركة لوضع الأسس والضوابط التي ستكون أساساً لعمل تلك اللجان التي ستقدم مطالعاتها النهائية الأسبوع المقبل".

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