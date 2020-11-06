2020/11/06 | 09:38 - المصدر: عين العراق

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الاقتصاد

الجمعة 6 نوفمبر 2020 | 09:22 صباحاً | عدد القراءات : 14

مصرف الرافدين يعلن انجاز صرف رواتب المتقاعدين لتشرين الثاني

اعلن مصرف الرافدين عن انجازه توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الثاني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان "المصرف استنفر امكانياته لصرف رواتب المتقاعدين بعد وصول التمويل وقوائم الرواتب ، واستخدم تقنياته الالكترونية الحديثة لرفع الرواتب على البطاقة الالكترونية ".

ودعا البيان المتقاعدين الذين لم يتسلموا رواتبهم ، الى التوجه الى اقرب مكتب لتسلم مستحقاتهم المالية

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