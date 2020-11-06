قبل مواجهة العراق ودياً.. كورونا يضرب نصف المنتخب الأردني

2020/11/06 | 09:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قرر الجهاز الفني للمنتخب الأردني، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، استدعاء 7 لاعبين جدد، للالتحاق بالمعسكر التدريبي الذي سيقام خلال الفترة من 8 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في إمارة دبي، ويتخلله لقاء العراق وسوريا وديا.

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