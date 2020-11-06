2020/11/06 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار في هذه المناطق..طقس اليوم واليومين المقبلين بعموم العراق

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