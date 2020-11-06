ضبط ثلاث عجلات محملة بفواكه إيرانية 'مزورة المنشأ' في البصرة

2020/11/06 | 09:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط ثلاث عجلات محملة بفواكه إيرانية تم "تزوير" الفاتورة وشهادة المنشأ الخاصة بها في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة.

وقال إعلام الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "هيئة المنافذ الحدودية منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة، تمكنت من ضبط ثلاث عجلات محملة (عنب) بحمولة (24 طناً و680 كغم) وكذلك (تفاح) بحمولة (59 طناً و550 كغم) المنشأ إيران وذلك لوجود تزوير في شهادة المنشأ والفاتورة".

وأضاف أنه "تمت عملية الضبط خارج الحرم الجمركي عند سيطرة البحث والتحري هيئتنا، وبعد تدقيق معاملتها الجمركية تبين وجود تزوير بإضافة مادتي التفاح والعنب إلى شهادة المنشأ والفاتورة المزورتين، مما سبب هدراً وتجاوزاً على المال العام".وتابع أنه "تمت إحالة المضبوطات وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة الشلامجة لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".





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