اكتشاف نحو مليوني شخص “ميت” بين اصوات الناخبين في اميركا

2020/11/06 | 09:51 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

قام المراقبون القضائيون، بفحص الإحصاءات الديموغرافية ومقارنتها بالناخبين المسجلين، ونتيجة لذلك، اتضح أنه في بعض الولايات كان هناك ما يقرب من ضعف عدد أصوات المواطنين الذين لهم حق التصويت، حسب الموقع الإلكتروني لمنظمة Judicial Watch.

على سبيل المثال، في تكساس، سجلت إحدى الدوائر 187 بطاقة اقتراع لكل 100 ناخب.



بشكل عام، حدد الفحص 1.8 مليون “روح ميتة” في 353 مقاطعة في 29 ولاية.

وقال رئيس جمعية مراقبي القضاء توم فيتون: “إننا نرى التهور الأعمى في إرسال بطاقات الاقتراع والطلبات بفضل هذا الفحص”، مضيفاً أن |قوائم الناخبين القذرة تعني انتخابات قذرة”.

وتقوم الولايات المتحدة حاليًا بفرز الأصوات لمرشحي الرئاسة، وتشير النتائج الأولية إلى اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز، فقد حصد بايدن أكبر عدد من الأصوات يحصل عليه مرشح رئاسي في التاريخ الأمريكي.

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