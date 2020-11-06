لجنة نيابية توجه بحصر مبلغ الاقتراض لتأمين الرواتب

2020/11/06 | 09:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب يحيى العيثاوي وجود توجه لحصر مبلغ الاقتراض بتأمين الرواتب.

وقال العيثاوي لـ/المعلومة/، إن “جلسة السبت المقبل للبرلمان ستكون القراءة الثانية لقانون الاقتراض وليس للتصويت عليه”.

وأضاف أن “الجلسة ستناقش الأفكار والشروط والمتطلبات وسيكون هناك تدخل من قبل أعضاء لمجلس النواب، ولهيئة الرئاسة”، مشيرا إلى أن “اللجنة المالية ستأخذ آراء النواب ومقترحاتهم وتضمن في القانون”.

ولفت الى أن “من الممكن إعادة قانون الاقتراض للحكومة”، مرجحا “إقرار المبلغ المتبقي للراتب وليس المبلغ الكلي المطلوب من الحكومة”.

واشار العيثاوي الى أن “مجلس النواب لن يوافق على قيمة المبلغ العالي التي تصل إلى 41 تريليون دينار”.انتهى/25

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