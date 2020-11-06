نائب يوضح اسباب التراجع الامني في بعض المحافظات

2020/11/06 | 10:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصاوضح النائب عن تحالف عراقيون اسعد ياسين، اسباب حدوث التراجع والتراخي الامني في بعض قواطع المسؤولية بالمحافظات، لافتا الى ان بعض الضغوط تمارس على الجهات الامنية وهي ماتسببت بضعف هذه المنظومة.وقال ياسين لـ /المعلومة/، ان “هناك برود او تراخي لدى الاجهزة الامنية، وكذلك التجاوزات التي حدثت بحقها في الشارع كلها عوامل سببت تراجعا في الاداء الامني، وهو ما القى بظلاله على المشهد الامني في بعض المحافظات”.واضاف ان “بعض الخروق الامنية في المحافظات حدثت نتيجة الاسباب التي تم ذكرها، اضافة الى بعض الضغوط التي تمارسها الاحزاب واللجان المعنية بحقوق الانسان والمنظمات الانسانية على القوات الامنية، وخاصة خلال التظاهرات”.وبين ان “رجل الامن يعاني الاحباط واليأس نتيجة ماتمارس ضده من ضغوط من مختلف الجهات، والتي تم تأشيرها خلال المظاهرات”.



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