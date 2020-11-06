وزير النقل: شركة الملاحة الجوية هي المسؤولة عن إدارة الأجواء العراقيّة

2020/11/06 | 10:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، الجمعة، لجنة الترانزيت بوضع شروط تفعيله خلال أسبوع أو أسبوعين.



وقال الشبلي للوكالة الرسمية وتابعه "ناس" (6 تشرين الثاني 2020)، إن "الوزارة في مرحلة دراسة الترانزيت، لذلك حتى الآن لم تحسب المبالغ التي تأخذها الدولة"، مبيناً أنه "عقد الاجتماع الأول مع لجنة الترانزيت، للبحث بخصوص الموضوع ووجه بضرورة حسم هذا الملف خلال أسبوع أو أسبوعين".

وأضاف أن "اللجنة طرحت الكثير من الأفكار، قسم منها من الجمارك، والآخرى من المنافذ الحدودية، وتم التوصل إلى دراسة أولية لضرورة الترانزيت لما يمثله موقع العراق المهم، سواء كان عن طريق الأردن أو تركيا أو إيران"، مشيراً إلى "وضع اللمسات الأولى على الشروط للبدء بالترانزيت وإجراء المباحثات مع دول الجوار بخصوص الموضوع".

وأكد أن "أجور كل طائرة تعبر الأجواء العراقية تبلغ 450 دولاراً، وأن عدد الطائرات التي تمرّ عبر الأجواء العراقية يصل إلى 260 طائرة في اليوم الواحد، وبعض الأحيان يزيد عن ذلك"، لافتاً إلى أن "شركة الملاحة الجوية هي المسؤولة عن إدارة الأجواء".

وبحث وزير النقل ناصر الشبلي، الثلاثاء، مع الجهات ذات العلاقة تفعيل عمليات الترانزيت البري و الجوي في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 تشرين الثاني 2020)، ان "وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي عقد اجتماعا موسعا بهدف تفعيل عمليات النقل العابر (الترانزيت) في البلاد، ضم الاجتماع مدير عام المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي و ممثلي كل من وزارة التجارة و دائرة الگمارگ و قيادة العمليات المشتركة، بحضور الوكيل الفني للوزارة طالب بايش و مدير عام الدائرة الفنية و مدير عام الشركة العامة للنقل البري و مدير الشحن الجوي في الخطوط الجوية العراقية".

وقال الشبلي بحسب البيان انه "انسجاماً مع التوجه الحكومي الذي التزم به رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي القاضي بتعظيم موارد الدولة، وحرصا منّا على استثمار الموقع الجغرافي المهم للعراق الذي يُعد حلقة وصل مهمة للكثير من البلدان، عزمنا على تفعيل عمليات النقل العابر (الترانزيت) الذي يمر عبر الاجواء العراقية و كذلك البر العراقي الذي ينفتح على الكثير من الدول، لما تمثله هذه العمليات من مصدر مهم لتوفير الاموال و زيادة الايرادات بما يخدم مصلحة المواطن العراقي".

واشار البيان الى ان "الاجتماع تمخض عن تشكيل لجان عمل مشتركة لوضع الاسس والضوابط التي ستكون اساسا لعمل تلك اللجان التي ستقدم مطالعاتها النهائية يوم الاربعاء المصادف 11/11/2020، وفي نهاية الاجتماع وعد الوزير اللجنة بتذليل كافة العقبات التي قد تعتري عمل اللجان العاملة".

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