رغم تسريح ربع الموظفين.. خسائر أوبر مستمرة

2020/11/06 | 10:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت شركة أوبر لخدمات التوصيل خسارة كبيرة في الربع الثالث من العام الحالي، مع تضرر خدمة توصيل الركاب نتيجة انخفاض الطلب عليها بسبب كورونا.

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