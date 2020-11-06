القانونية النيابية تكشف عن اتفاق مبدئي لاكمال نصاب المحكمة الاتحادية

2020/11/06 | 10:06 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، عن وجود اتفاق مبدئي لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية، مشيرا الى امكانية تشكيل لجنة من رئاستي الجمهورية والحكومة ومجلس القضاء لترشيح قضاة للمحكمة.

وقال عضو اللجنة، حسن فدعم، في تصريح متلفز، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم تشرين الثاني 2020) إن "هناك اتفاقا مبدئيا لإكمال نصاب المحكمة الأتحادية، لأنه من الناحية الدستورية الان غير موجودة وبقاء النظام السياسي يعتمد على وجودها".

واضاف أنه "من ممكن ان تشكل لجنة بين رئاستي الجمهوري والوزراء ومجلس القضاء الأعلى لترشيح قضاة للمحكمة الاتحادية، لاسيما وأن مجلس النواب يحافظ على التوازن بين السلطات وضمان استقلالية المحكمة الاتحادية"، مؤكدا أن "هنالك إمكانية كبيرة لتمرير قانون المحكمة الاتحادية في قبة البرلمان".

فيما رأى عضو اللجنة القانونية حسين العقابي، إن "هناك تأخير واهمال للقانون ولا يوجد اصرار للكتل على رأيهم في التعديل"، مشيرا الى أن "الكرد لديهم الاستعداد للتنازل عن بعض الأمور لتمرير القانون".

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