2020/11/06 | 10:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلن معهد روبرت كوخ التابع لوزارة الصحة الألمانية، اليوم الجمعة تسجيل 21.5 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا.

وذكر المعهد في بيان أن "عدد الحالات المكتشفة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ أكثر من 21.5 ألف، وتوفي 166 شخصاً آخر بسبب هذا المرض".

ومنذ بداية تفشي الوباء في ألمانيا، تم تسجيل 619089 حالة إصابة بفيروس كورونا، و 11096 حالة وفاة بسبب المرض.

يذكر أن ألمانيا بدأت اعتباراً من يوم الاثنين، بتطبيق إجراءات الإغلاق الجزئي التي أعلنت عنها المستشارة أنغيلا ميركل الأسبوع الماضي، بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا، التي ستستغرق شهراً كاملاً.

ويشمل قرار الحكومة إغلاق المطاعم والمقاهي والحانات ودور السينما والمسارح والمتاحف والمرافق الثقافية والترفيهية الأخرى ومنع الفنادق من استقبال السياح والاقتصار على استقبال المسافرين من أجل العمل فقط، مع منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص.

المصدر: روسيا اليوم

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