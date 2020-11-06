علي الوردي يرفض التفكير الوثوقي - عبدالجبار الرفاعي

2020/11/06 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجبار_الرفاعي أكثرُ أعمال علي الوردي تستقي نماذجَها من شخصيةِ الفرد والمجتمع العراقي، تدرسُ الظواهرَ المتفشيةَ في السلوك، لا تغفل التقاطَ المواقف الشاذة، لا تهمل الممارساتِ المستهجنةَ والمنبوذة، ترصد ما تعلن عنه وتضمره تقاليدُ البيوتات البغدادية، وبروتوكولاتُ عوائل الطبقة الأرستقراطية، تتكشف في أعماله ما تنطوي عليه هذه التقاليدُ والبروتوكولات من ازدواجيةٍ ونفاقٍ سلوكي.



لا يترفّع الوردي عن الجلوسِ في المقا ......





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