هبوط النفط متأثرا بالإغلاقات الأوروبية وضبابية الانتخابات الأمريكية

2020/11/06 | 10:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

تراجعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة، متأثرة بزيادة مطردة في إصابات فيروس كورونا في أوروبا، وعدم حسم نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية حتى الآن.

وهبط خام برنت 30 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 40.93 دولار للبرميل، فيما هبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا أو 0.9 بالمئة ليغلق على 38.79 دولار.

وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها الاقتصادية، قائلة إن العودة إلى مستويات ما قبل الفيروس لن تتحقق قبل 2023، بينما زاد بنك إنجلترا المركزي حجم مشتريات السندات لمواجهة التداعيات الاقتصادية لإغلاق شامل جديد وآثار الخروج من الاتحاد الأوروبي.انتهى/25

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