يومياً.. سماء العراق تدر 117 ألف دولار !

2020/11/06 | 10:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تستحصل وزارة النقل، يومياً على 117 ألف دولار من مرور طائرات المسافرين في أجواء العراق.

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