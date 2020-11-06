جدل في انتخاب أصغر أعضاء الكونغرس ووصمة هتلر تلاحقه

2020/11/06 | 10:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بات الجمهوري ماديسون كوثورن (25 عاما) أحد أصغر الأعضاء المنتخبين سنّاً في تاريخ الكونغرس الأميركي بعد قيادته حملة انتخابية مثيرة للجدل.

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