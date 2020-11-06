اليونان تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا

2020/11/06 | 10:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أعلنت السلطات الصحية اليونانية عن تسجيل 2917 إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ما يمثل رقما قياسيا جديدا لعدد الإصابات في يوم واحد.

وأشارت السلطات إلى أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ بذلك 49807 أشخاص منذ بدء انتشار الفيروس.

وسجلت السلطات اليونانية كذلك 29 وفاة جديدة يوم الخميس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 702 حالة.

وعلى خلفية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، قررت السلطات اليونانية فرض إجراءات الإغلاق في عموم البلاد اعتبارا من يوم السبت القادم لمدة 3 أسابيع.انتهى/25

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