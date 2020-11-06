كحد أقصى.. وزير النقل يوجه بوضع شروط الترانزيت خلال أسبوعين

2020/11/06 | 10:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]وجه وزير النقل حسين بندر الشبلي، الجمعة، لجنة الترانزيت بوضع الشروط خلال أسبوع أو أسبوعين.

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