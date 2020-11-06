2020/11/06 | 10:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشف وزير التخطيط خالد بتال النجم، ان الوزارة أعدت خطة لدعم القرى الأكثر فقرا في جميع المحافظات، من خلال تنفيذ المشاريع الخدمية في تلك القرى، بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبمشاركة دوائر التخطيط والإحصاء في المحافظات.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جاء ذلك خلال لقاء الوزير، بمديري …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تكشف عن خطة لدعم القرى الأكثر فقرا وتنفيذ مسح في مجالات الزراعة والاقتصاد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تكشف عن خطة لدعم القرى الأكثر فقرا وتنفيذ مسح في مجالات الزراعة والاقتصاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).