النقل توضح بشأن ميناء الفاو الكبير وإلغاء الاتفاق مع الشركة الكورية

2020/11/06 | 10:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت وزارة النقل العراقية، توضيحاً بشأن ميناء الفاو الكبير والاتفاق مع الشركة الكورية المنفذة المشروع، وحقيقة الغاء التفاوض مع الجانب الكوري والغاء المشروع.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “منذ تسنم حكومة الكاظمي مهامها اولت ميناء الفاو الكبير اهمية كبرى وباشرت بالخطوات الفعلية للتنفيذ فتم التفاوض مع …

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