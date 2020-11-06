ضبط تزوير بشهادة المنشأ والفاتورة لفواكه ايرانية في منفذ الشلامجة الحدودي

2020/11/06 | 10:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / ضبطت هيئة المنافذ الحدودية في منفذ الشلامجة في محافظة البصرة 3 عجلات محملة بفواكه ايرانية ، تحمل شهادة منشأ وفاتورة مزورتين .وذكر بيان للهيئة :" ان العجلات تحمل (24طنا و 680كغم)من العنب ، و(59طنا و 550كغم) من التفاح ايراني المنشأ وذلك لوجود تزوير في شهادة المنشأ والفاتورة ".واوضح :" ان عملية الضبط تمت خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري ، اذ تبين بعد تدقيق معاملتها الكمركية وجود تزوير باضافة مادتي التفاح والعنب إلى شهادة المنشأ والفاتورة المزورتين، مما سبب هدرٱ وتجاوزٱ على المال العام" .واضاف:" تمت احالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي الى مركز شرطة الشلامجة لغرض عرضه امام انظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة "./انتهى8

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