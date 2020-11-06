وفاة احد قادة الحشد الشعبي بفيروس كورونا

2020/11/06 | 10:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / نعت قيادة فرقة العباس القتالية /اللواء 26 في الحشد الشعبي/، احد قادتها الذي وافاه الاجل اثر مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.وذكر بيان لاعلام الفرقة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه "بقلوب يعتصرها الالم والإيمان والتسليم بقضاء الله عز وجل ، تنعى فرقة العباس القتالية الفقيد الراحل القائد عبد الرحيم خلف الغزي ، ابو نور ، الذي وافته المنية اثر مضاعفات فيروس كورونا".وأضاف "نستذكر بهذه المناسبة الدور المحوري، والسفر الجهادي الكبير للفقيد الراحل الذي كان من أوائل الملبين لفتوى الدفاع الكفائي مقارعا زمر داعش الارهابية، ان هذا اليوم الحزين شهد فقدان الحشد الشعبي المبارك ركناً مهماً من أركانه، وقائدا فذا من قادته، للفقيد الرحمة والرضوان وجنات النعيم ولأهله ومحبيه ورفاقه الصبر والسلوان"./انتهى8

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