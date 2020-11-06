العراقيون: التقسيم غاية الاحتلال

2020/11/06 | 10:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعود الى الاذهان المشروع الصهيو اميركي لتقسيم العراق الى اقاليم كردية وشيعية وسنية ويتجدد الغضب الشعبي على هذا المخطط الشيطاني الذي وصفه المراقبون با...

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