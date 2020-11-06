لجنة التعليم العالي تؤكد دعمها لجامعة حلبجة

2020/11/06 | 10:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب، محافظة حلبجة للاطلاع على اوضاع التعليم العالي ولقاء المسؤولين في جامعة حلبجة.

وقال الدكتور طه حمد امين عضو لجنة التعليم العالي خلال تصريح لـPUKmedia: ان وفد لجنة التعليم العالي والبحث العلمي زار محافظة حلبجة والتقى رئيس واعضاء مجلس جامعة حلبجة.

واضاف: ان الوفد اكد دعمه لجامعة حلبجة واستعداده لتعزيز التعاون بين جامعة حلبجة وباقي الجامعات في المحافظات الاخرى، مؤكدا ان محافظة حلبجة تعرضت لمآسي كبيرة وتستحق كل الخدمات.

واوضح: ان الوفد قام ايضا بزيارة نصب شهداء حلبجة ووضع اكليلا من الزهور على مزار شهداء حلبجة.

PUKmedia خاص ‌

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