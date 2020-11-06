خبير قانوني: اميركا انتهكت سيادة العراق وبالامكان مقاضاتها في مجلس الامن

2020/11/06 | 10:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصاكد الخبير القانوني علي التميمي، ان اميركا انتهكت سيادة العراق عبر تنفيذ عمليات عسكرية واستهداف شخصيات عبر طائراتها، لافتا الى ان العراق له الحق بمقاضاة اميركا في مجلس الامن.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “ العراق بامكانه تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة الامريكية لاختراق سيادته بسبب ارتكابها اعمالا اجرامية واستهداف لبعض الشخصيات ضمن حدود اراضي العراق، وذلك يشكل خرقا للمادة واحد واثنين وثلاثة من ميثاق الامم المتحدة”.واضاف ان “من ناحية السيادة فسيادة الدول واستهداف الاشخاص كما حصل بالنسبة للشهيدين في العراق الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس فهو لم يكن انتهاكا صارخا للسيادة فقط وانما انتهاكا ايضا لقانون الطيران المدني بأعتبار ان الاستهداف وقع في مطار بغداد الدولي وهو مطار مدني وليس عسكريا”، كما انه يشكل خرقا فاضحا للاتفاقية الامنية الموقعة بين العراق وامريكا في عام 2008 وللمادة 27 من هذه الاتفاقية والتي تلزم الولايات المتحدة الامريكية للحفاظ على الامن في الداخل العراقي”.واوضح ان “ العراق يحق له مقاضاة الولايات المتحدة الامريكية في مجلس الامن الدولي والامم المتحدة لان هذه الافعال هي تهديد للسلم والامن الدوليين ويخالف المواد من واحد الى ثلاثة من الميثاق الدولي، وايضا يخالف المادة 39 من الميثاق”.



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