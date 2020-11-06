خطوة مرتقبة لرفع الأرباح.. سماء العراق تدر أكثر من 3 مليون دولار شهريًا على بغداد دون أي جهد او مصاريف

2020/11/06 | 10:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تدرس وزارة النقل ملف الترانزيت البري والجوي في العراق، لتعظيم الموارد المالية لقاء عبور الطائرات والبضائع عبر العراق بين الدول، فيما تقدر المبالغ اليومية التي يتقاضها العراق أكثر من 100 الف دولار يوميًا أي مايقارب الـ3 مليون دولار شهريًا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير النقل ناصر الشبلي قوله اليوم الجمعة، وتابعته “يس عراق” إن “الوزارة في مرحلة دراسة الترانزيت، لذلك حتى الآن لم تحسب المبالغ التي تأخذها الدولة”، مبيناً أنه عقد “الاجتماع الأول مع لجنة الترانزيت، للبحث بخصوص الموضوع ووجه بضرورة حسم هذا الملف خلال أسبوع أو أسبوعين”.

وأضاف أن “اللجنة طرحت الكثير من الأفكار، قسم منها من الجمارك، والأخرى من المنافذ الحدودية، وتم التوصل إلى دراسة أولية لضرورة الترانزيت لما يمثله موقع العراق المهم، سواء كان عن طريق الأردن أو تركيا أو إيران”، مشيراً إلى أنه “تم وضع اللمسات الأولى على الشروط للبدء بالترانزيت وإجراء المباحثات مع دول الجوار بخصوص الموضوع”.

وأكد أن “أجور كل طائرة تعبر الأجواء العراقية تبلغ 450 دولاراً، وأن عدد الطائرات التي تمرّ عبر الأجواء العراقية يصل إلى 260 طائرة في اليوم الواحد، وبعض الأحيان يزيد عن ذلك”، لافتاً إلى أن “شركة الملاحة الجوية هي المسؤولة عن إدارة الأجواء”، اي مايقارب 117 الف دولار يوميًا.

وكان وزير النقل حسين بندر الشبلي قد أعلن في وقت سابق عن تفعيل الترانزيت البري والجوي في العراق.

يراقب المهتمون بشأن الطيران في العراق، منذ فترة، حركة الطيران في السماء العراقية والتي تظهر مزدحمة وكثيفة مقارنة بدول الجوار، حيث أصبح العراق ممرًا بين الشرق والغرب وتمر الطائرات عبر سمائه، التي تعد آمنة نسبيًا مقارنة بالدول المجاورة متعددة الاقطاب العالمية.

7 الاف طائرة خلال شهر!

واعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية التابعة لوزارة النقل، في وقت سابق عدد الرحلات الجوية القادمة والمغادرة لأجواء العراق خلال شهر ايلول الماضي.

وقال المدير العام للشركة علي محسن هاشم، في تصريح صحفي، إن “معدل الطائرات العابرة للأجواء العراقية (6.263) طائرة خلال أيلول، بينما بلغ معدل الطائرات القادمة والمغادرة (1،315) طائرة”.

واضاف أن “الشركة تقدم خدماتها الملاحية لشركات الطيران من خلال توفير ممرات آمنة والالتزام بإجراءات السلامة الجوية، مما يجعل الأجواء العراقية مكتظة بالطائرات”.

كم ربح العراق أموالًا مقابل مرور الطائرات؟.

وفي في عام 2018 أعلنت وزارة النقل توقيع عقد الجباية العراقية مع منظمة “آياتا”، وبأرباح متوقعة بـ80 مليون دولار سنويًا.

وكانت سلطة الطيران قد كشفت في حينها، إنها كانت تستوفي من كل طائرة تعبر الأجواء العراقية مبلغ 375 دولاراً، لكن التعاقد الأخير مع “آياتا” سيجعلنا نستوفي من كل طائرة 500 دولار.

واعتبرت السلطة في حينها، أن “هذا المبلغ يعتبر قليلاً إذا ما قارناه مع ما تستوفيه دولة البحرين مثلاً، التي تأخذ عن كل طائرة تمر بأجوائها لمدة 10 دقائق مبلغ 750 دولاراً، في حين أن معظم الطائرات التي تمر عبر أجوائنا تستغرق رحلتها 55 دقيقة”.

ووفق ما ذكر، فإن العراق استوفى أكثر من 3 مليون دولار خلال شهر أيلول.

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