الأسهم اليابانية ترتفع عند الإغلاق لتسجل مكاسب أسبوعية قوية

2020/11/06 | 10:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب حسم الانتخابات الأمريكية، لتسجل مكاسب أسبوعية قوية.

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