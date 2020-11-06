الاعرجي: أيادٍ خفية تعمل على عدم إكمال تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير

2020/11/06 | 10:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يرى نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الاعرجي، أن أيادٍ خفية تعمل على عدم إكمال تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير.

وقل االعرجي في تغريدة على “تويتر” إن ” تراجع شركة دايوو الكوريّة عن تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، ومقتل مديرها التنفيذيّ من قبل، دليلان جليان على وجود أيادٍ خفيةٍ تعمل على الإضرار بالعراق وذلك لأهمية هذا المشروع اقتصادياً، وتضرُّر مصالح بعض الدول في حال إتمامه، لذا وكّلوا بعض الأغبياء والمنتفعين للحيلولة دون إكماله”.

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