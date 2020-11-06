الكشف عن اتفاق مبدئي لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية

2020/11/06 | 11:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب حسن فدعم، عن وجود اتفاق مبدئي لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية.وقال فدعم لـ/المعلومة/،إن “هناك اتفاقاً مبدئياً لإكمال نصاب المحكمة الأتحادية، لأنه من الناحية الدستورية الان غير موجودة وبقاء النظام السياسي يعتمد على وجودها”.

واضاف أنه “ممكن ان تشكل لجنة بين رئاستي الجمهوري والوزراء ومجلس القضاء الأعلى لترشيح قضاة للمحكمة الاتحادية، لاسيما وأن مجلس النواب يحافظ على التوازن بين السلطات وضمان استقلالية المحكمة الاتحادية”.واشار فدعم الى أن “هنالك إمكانية كبيرة لتمرير قانون المحكمة الاتحادية في قبة البرلمان”.انتهى/25

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