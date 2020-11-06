بالصور :تعريض جسرين على نهر الحسينية في مركز كربلاء

2020/11/06 | 11:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل الكوادر الفنية والهندسية في

محافظة كربلاء المقدسة تعريض جسري باب

بغداد على نهر الحسينيه

وقال المشرف على المشروع المهندس حسنين

علي السلطاني لوكالة نون الخبرية أن

العمل حاليا يتضمن أعمال تسليح و

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