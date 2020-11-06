2020/11/06 | 11:06 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخاوف من انهيار هدنة "المليشيات الولائية" للقوات الأميركية في العراق) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخاوف من انهيار هدنة "المليشيات الولائية" للقوات الأميركية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).