’نادية العراقية’ تثير التفاعل مجدداً بعد حديثها عن عائلتها في بغداد

2020/11/06 | 11:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انتقدت الفنانة فاتن فتحي والشهيرة بـ"نادية العراقية"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدم استعانة المنتجين والمخرجين بالفنان أحمد ماهر رغم براعته في التمثيل.



وكتبت العراقي، تدوينة، تابعها "ناس" (6 تشرين الثاني 2020) قالت فيها، "جه علي بالي فنان كبير من فطاحل اللغة العربية والأداء المتميز، هو فين محدش بيشغله ليه؟"، مضيفة "أتمنى لفتة له وربنا يديله طول العمر..



الفنان الكبير أحمد ماهر".

وكانت حذرت نادية العراقية مؤخرًا، من التشهير بها وأبنائها والتشكيك في نسبهم، بعد أن نشرت صور بصحبتهم وتعجب الجمهور بسبب وسامتهم.

وعلّقت عبر حسابها على "فيسبوك" مستعينة بنشر صور لأبنائها ووالدهم، قائلة: "أيوة دول ولادي ووالدهم، رجعتوا تنشروا صورهم وأقذر تعليقات"، متابعة: "بأي حق تشككوا في النسب يا كلاب، بأي حق تقولوا الفلوس بتحلي، أنتم شفتوا عايشة إزاي، الحسد والقر قعدوني من الشغل".

واختتمت "العراقية": ماشوفناش فرحة، والأمراض دخلت بيتي، بطلوا قر، أنا أهلي في بغداد ملوك جمال، يعني لو عيالي بعد الشر ماتوا واتحرق قلبي ده يريحكم".

وفي وقت سابق نشرت "نادية" عبر "فيسبوك" صورة تجمعها بأبنها أدهم، وانهالت التعليقات المشككة لترد: "لمن استهزأ، لا أعتقد بأني قبيحة، أدواري عكست ذلك، كنت في صغري قمر، والمرض غيَّرني..



وابني جميل ورجل محترم خلوق لوالده العميد أحمد، شكرًا لمن علق بطيبة واحترام، أما الباقون فلن أرد".

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