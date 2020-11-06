بعد الوقود والخبز.. سوريا بلا كهرباء

2020/11/06 | 11:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم تراجع حدة المواجهات والعمليات العسكرية، تلاحق الأزمات المعيشية السوريين في بلدهم، فبعد طوابير المحروقات والخبز، أعلنت وزارة الكهرباء عن انقطاع عام للتيار الكهربائي، وذلك بعد أسابيع من إصدار قرارين تضمنا رفعاً جديداً للأسعار، فيما يرزح حوالى 80 في المائة من الشعب السوري تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.

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