التربية النيابية تؤكد ضرورة بدء الدوام الرسمي في المدارس

2020/11/06 | 11:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أكدت لجنة التربية النيابية، اليوم الجمعة، ضرورة بدء الدوام الرسمي في المدارس ،فيما حذرت من بقاء الطلبة في بيوتهم .

وقال عضو اللجنة عباس الزاملي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة التربية تسعى إلى نجاح جميع طلبتها خلال العام الجاري، سواء في المراحل غير المنتهية أو مرحلة السادس أو الثالث المتوسط، بسبب الظروف التي مر بها البلد"، مؤكداً أن "اللجنة تؤيد أغلب قرارات وزارة التربية وداعمة لها".

وشدد على "ضرورة بدء الدوام الرسمي في المدارس، كما الحال في كردستان، مع مراقبة الحالات وكيفية الإصابة".

وكانت وزارة التربية قد حددت في وقت سابق موعد بدء العام الدراسي الجديد .

وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن الوزارة ليست مرتبكة بقراراتها بشأن العام الدراسي ،وإنما التحديات التي تواجهها صعبة جداً.

وأضاف أن هناك تفاهمات ومباحثات مستمرة بين الوزارة ولجنة التربية النيابية بشأن العام الدراسي، مؤكداً أن وزارة التربية تتحمل مسؤولية 10 ملايين طالب في مؤسساتها.

وأشار إلى أنه تم تحديد شهر تشرين الثاني موعداً لبدء العام الدراسي الجديد، إلا أنه ليس نهائياً، مؤكداً أن القرار سيخضع لدراسة خلية الأزمة الحكومية.

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