2020/11/06 | 11:10 - المصدر: عين العراق

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الجمعة 6 نوفمبر 2020 | 11:03 صباحاً | عدد القراءات : 5

ايران..



تصدير اكثر من 48 الف طن من المنتجات الزراعية الى العراق

أكد المدير العام لدائرة الجمارك بمحافظة ايلام الايرانية، أن الأنشطة التجارية والاقتصادية في منفذ مهران الحدوي الدولي مع العراق مستمرة وفقا لجمیع البروتوکولات الصحیة.

وقال روح الله غلامي إن "هناك 300 شاحنة ايرانية تعبر منفذ مهران الى العراق يوميا بعد مراقبة جميع التوصيات الصحية منعا لتفشي كورونا".

وأضاف غلامي، "تم تصدير اكثر من 48 الف طن من المنتجات الزراعية الى العراق منذ بداية العام الجاري (بدا في 20 مارس 2020) حيث بلغت قيمة السلع المصدرة 24 مليون و 780 الف دولار".

وتابع، "تم تصدير هذه السلع بعد توقف دام اكثر من ثلاثة اشهر بسبب انتشار فيروس كورونا"، مبيناً أن "السلع التي يتم تصديرها الى العراق عبر منفذ مهران تشمل المواد الغذائية والمواد البلاستيكية والزجاج و السيارات والفولاذ و مواد البناء

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