بالوثيقة.. نائب يجدد مخاطبة الحكومة بشأن إخراج النفايات المشعة من البصرة

2020/11/06 | 11:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، مخاطبة رئاسة الوزراء بشأن إخراج النفايات المشعة من البصرة بأسرع وقت، والا تتحمل الجهة المقصرة الجزاءات القانونية.

وقال المحمداوي في بيان صحفي “لقد جمعنا تواقيع أكثر من (50) نائبا في العام الماضي 201‪9 من أجل رفع النفايات المشعة والتي تتسبب بارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية في المحافظة، وقد سلكنا الطرق القانونية لإلزام الحكومة إخراج هذه النفايات بأسرع وقت ولكن دون أي إذن صاغية”.

وأضاف “الان كررنا مخاطباتنا رئاسة الوزراء للاستجابة لهذا الأمر الذي يهدد حياة المواطنين، وبما أن الحكومة لم تستجيب خلال المدة التي يحددها قانون مجلس النواب وتشكيلاته وهي ١٥ يوما وهذا يعد امتناعا عن أداء واجب وطني وقانوني يتوجب تطبيق الجزاءات المناسبة وفق قانون العقوبات العراقي”.

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