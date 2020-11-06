وزير الصحة: لا أتوقع حدوث موجة ثانية لكورونا

2020/11/06 | 11:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف وزير الصحة حسن التميمي، انه لا يتوقع حدوث موجة ثانية لوباء كورونا، وان نسبة الإصابات بالفيروس مستقرة، لافتا الى ان العراق أجرى 3 ملايين فحص كشف المصابين.وقال التميمي في لقاء مع قناة العراقية الإخبارية، تابعه “النور نيوز”، ان “العراق ما زال في الموجة الأولى من فيروس كورونا، ونسبة الإصابات مستقرة …

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