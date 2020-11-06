2020/11/06 | 11:14 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد كشف وزير الصحة حسن التميمي، انه لا يتوقع حدوث موجة ثانية لوباء كورونا، وان نسبة الإصابات بالفيروس مستقرة، لافتا الى ان العراق أجرى 3 ملايين فحص كشف المصابين.
وقال التميمي في لقاء مع قناة العراقية الإخبارية، تابعه “النور نيوز”، ان “العراق ما زال في الموجة الأولى من فيروس كورونا، ونسبة الإصابات مستقرة …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة: لا أتوقع حدوث موجة ثانية لكورونا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال التميمي في لقاء مع قناة العراقية الإخبارية، تابعه “النور نيوز”، ان “العراق ما زال في الموجة الأولى من فيروس كورونا، ونسبة الإصابات مستقرة …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة: لا أتوقع حدوث موجة ثانية لكورونا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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