الاستخبارات العسكرية تعتقل إرهابي متخفي منذ سنوات جنوبي بغداد

2020/11/06 | 11:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت الاستخبارات العسكرية، اعتقال إرهابي كان متخفياً منذ سنوات جنوبي العاصمة بغداد.وذكرت الاستخبارات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “وفق معلومات استخبارية دقيقة وعملية نوعية، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٧ (قيادة عمليات بغداد) من القاء القبض على أحد الارهابيين كان متخفيا عن الانظار منذ سنوات في الدورة …

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