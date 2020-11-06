الزراعة: وفرنا أغلب محاصيل السلة الغذائية رغم كورونا وهناك تعاون مع منتجي الدواجن

2020/11/06 | 11:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، أن الوزارة استطاعت ومن خلال الدعم الحكومي أن توفر أغلب محاصيل السلة الغذائية للمواطنين وبأسعار مناسبة سيما خلال فترة أزمة جائحة كورونا وما رافقها من انخفاض أسعار النفط،لافتا الى ان الوزارة حققت الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة وبذور الرتب العليا فضلا عن الارتفاع بنسب الانتاج الحيواني …

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