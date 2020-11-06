السيد عمار الحكيم يعزي برحيل قيادي في الحشد ويستذكر

2020/11/06 | 11:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عزى رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، برحيل قيادي في الحشد الشعبي.

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