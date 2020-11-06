وزير الخارجيّة يبحث مع محافظها التنسيق لإنجاح مهرجان بابل الدولي

2020/11/06 | 11:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين مع محافظ بابل حسن منديل بتاريخ 2020/11/5، وجرى بحث سُبُل التعاون بين الوزارة والمحافظة والاستعدادات الممكنة لاطلاق مهرجان بابل الدولي.

من جانبه أكّدَ الوزير أهميّة تعزيز قطاع السياحة في المحافظة عبر التعاون والتنسيق مع مختلف الدول وبما ينعكس على مسارات التنمية والابداع فيها.

مُؤكّداً أهمية أن تحظى المحافظة بزيارات المسؤولين الدوليين والوفود الدبلوماسيّة.

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