2020/11/06 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

كشفت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي اليوم الجمعة (6 تشرين الثاني 2020)، عن موعد أول تجمع للمنتخب العراقي باللعبة في ملعب الشعب الدولي مساء اليوم، فيما اشارت الى أن حصة الاعلام مدة 20 دقيقة قبل الوحدة التدريبية الاولى.

وذكر المكتب الاعلامي للهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "على جميع الزملاء العاملين في القنوات الفضائية والوسائل الإعلامية المختلفة، اليوم الجمعة يبدأ تجمع المنتخب الوطني على ملعب الشعب الدولي في الساعة السادسة مساءً، وستكون الوحدة التدريبية متاحةً أمام وسائل الإعلام لمدة 20 دقيقة، وتحديدًا في الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة".

يشار الى أن منتخب العراق سيغادر الى الامارات يوم الاثنين المقبل لإقامة معسكر تدريبي هناك وإجراء مباراتين وديتين، أمام منتخبي الاردن وأوزباكستان في 12و17 من الشهر الجاري، إستعداداً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصة الإعلام (20) دقيقة.. أول تجمع لمنتخب العراق الكروي بملعب الشعب قبل السفر للإمارات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصة الإعلام (20) دقيقة.. أول تجمع لمنتخب العراق الكروي بملعب الشعب قبل السفر للإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).