وفاتان ونحو 150 إصابة بكورونا في ديالى خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/11/06 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن مدير إعلام دائرة صحة محافظة ديالى، فارس العزاوي، تسجيل حالتي وفاة و147 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 الساعة الماضية .

وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الدائرة اجرت فحوصات مختبرية لـ497 مسحة جديدة تبين بان 147 منها موجبة اي مصابة بينها 9 للكوادر الصحية".

واضاف، أن "138 حالة اصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما سجلت حالتي وفاة".

واشار العزاوي الى ان "تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى 15434 حالة، والشفاء بلغت 14366 اما حالات الوفاة فقد بلغت 250 حالة".

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