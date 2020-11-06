مختص اقتصادي لـ/نينا/ : ابعاد الشركة الكورية عن ميناء الفاو يثير علامات استفهام

2020/11/06 | 11:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / عد المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي ابعاد شركة دايوو الكورية العملاقة عن تنفيذ ميناء الفاو :" امرا مثيرا للجدل والشك في هذا التوقيت ، بعد زهاء شهر من انتحار رئيسها ".وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان هذا المشروع الحيوي تمت عرقلته عدة مرات على مدى سنوات طويلة ، بذرائع شتى ، آخرها انتحار رئيس الشركة الكورية ومن ثم ابعادها قسرا عن المشروع" ،مشددا على :" ان نشر مقطع من المفاوضات النهائية وابعادها بهذا الشكل المسرحي غير مقنع ، اذ ان هناك عقودا تم توقيعها ومراحل عمل تم البدء بانجازها ".واكد انه :" من المستحيل ان تخل الشركة بالتزاماتها التعاقدية فجأة بين ليلة وضحاها ، خصوصا ان التصاميم الاساسية للمشروع تنص على عمق ١٩,٨ مترا على مرحلتين ، وان محاولة الحكومة اختزال المرحلتين لواحدة خارج شروط التعاقد والمخططات ، هو انهاء قسري لعمل هذه الشركة العملاقة لعرقلة الميناء"./ انتهى8

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