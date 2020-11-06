النائب علي اللامي ينتقد قرار الحكومة تخفيض الدعم للمزارعين

2020/11/06 | 11:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العمارة/ نينا/ ابدى النائب عن محافظة ميسان علي سعدون اللامي ، استغرابه من قرار مجلس الوزراء الذي يخفض الدعم للفلاح العراقي إلى نسبة ( ٣٥ % ) بعد ماكان ( ٥٠ % ) .



وقال اللامي :" بالوقت الذي نسعى فيه إلى تطوير القطاع الزراعي وتنمية المنتج المحلي من خلال زيادة الدعم للمزارع ،نتفاجأ بقرار مجلس الوزراء بتخفيض الدعم "، مبدياً اعتراضه الشديد على القرار .



وطالب مجلس الوزراء باعادة النظر في القرار ، فضلاً عن ضرورة توفير جميع المقومات لإنجاح القطاع الزراعي في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها العراق والاسراع بصرف مستحقات الفلاحين التي بذمة الحكومة عن تسويق الحنطة .



ودعا النائب لجنة الزراعية البرلمانية الى استضافة وزير الزراعة للتعرف على حيثيات تلك الخطوة غير المدروسة من الحكومة ، مشدداً، على اهمية اعادة الثقة بالمزارع للنهوض في المجال الزراعي ./ انتهى

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