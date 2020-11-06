وزير الصحة: لا نتوقع حدوث موجة ثانية من كورونا

2020/11/06 | 11:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، ان نسبة الإصابات بفايروس كورونا مستقرة ولا أتوقع حدوث موجة ثانية للوباء، فيما بيّن أن العراق أجرى 3 ملايين فحص لكورونا.

وقال التميمي في تصريح لقناة العراقية الإخبارية: إن "العراق مازال في الموجة الأولى من فايروس كورونا"، مبينا ان " نسبة الإصابات مستقرة ولانتوقع حدوث موجة ثانية لكورونا ".

وأضاف: ان" العراق أجرى 3 ملايين فحص لفايروس كورونا، فيما خصص 43 ملياراً لمواجهة الفايروس ".

وتابع التميمي: اننا نعاني من عدم التزام المواطن بالإجراءات الوقائية"، لافتا الى ان "أولويات الوزارة للأدوية المنقذة للحياة، وان أدوية السرطان متوفرة بنسبة أكثر من 80 بالمئة ".

وأشار الى ان"24 مستشفى ستدخل الخدمة في الفترة المقبلة في العراق"، مؤكدا ان" نسبة التغطية الدوائية أكثر من 70 بالمئة في نهاية 2019 ".

ولفت الى ان "2 بالمئة هو تخصيص وزارة الصحة من الموازنة العامة"، مشيرا الى انه "لم يتم إدخال اي مؤسسة صحية إلى العراق بعد 1986 ".

ونوه التميمي الى انه" تمت المصادقة اليوم على غلق 90 مذخرا وصيدلية"، مبينا ان"العراق لديه أكثر من 60 كلية طب أسنان".

وبشأن الاعتداءات على الكوادر الصحية أكد التميمي انه" تم تخصيص قاض لكل دائرة صحة بسبب كثرة الاعتداءات على الملاكات الصحية".

PUKmedia وكالات‌

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