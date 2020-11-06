طبيب يرجح ارتفاع عدد الاصابات والوفيات بكورونا

2020/11/06 | 11:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح طبيب اخصائي ارتفاع عدد الاصابات والوفيات بفايروس كورونا في محافظة السليمانية اذا استمرت حالة عدم التزام المواطنين بالتعليمات الصحية.

وقال الدكتور داهات حويزي مدير مستشفى الشهيد هيمن لمعالجة المصابين بفايروس كورونا في محافظة السليمانية لـPUKmedia: انا اتوقع ان ترتقع اعداد الاصابات والوفيات بفايروس كورونا اذا استمرت حالة عدم التزام المواطنين بالتعليمات الصحية.

واضاف: اذا قام المواطنين بمساعدتنا والالتزام بالتعليمات الصحية نستطيع السيطرة على انتشار فايروس كورونا وتقليل عدد الاصابات والوفيات.

ودعا الدكتور داهات حويزي جميع المواطنين الى مراجعة المستشفيات فور ظهور اعراض الاصابة عليهم وقبل خروج الاصابة عن السيطرة واجراء الفحوصات اللازمة واستلام الادوية اللازمة لفايروس كورونا تحت الاشراف الطبي.

PUKmedia خاص ‌

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