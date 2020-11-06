ألمانيا تحذر من صب الزيت على النار: على ترامب وبادين ضبط النفس

2020/11/06 | 11:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مرشحي الانتخابات الأمريكية جو بايدن ودونالد ترامب إلى ضبط النفس لحين إعلان نتائج التصويت، مؤكدا أن التصعيد أمر غير مسؤول.

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